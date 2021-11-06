6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Єлизавети Крутікової просто зараз!

Єлизавета Крутікова дивувала мільйони українців повітряною гімнастикою. В 11 сезоні романтичного реаліті «Холостяк» вона була однією з претенденток на серце Михайла Заливака, але залишила проєкт у шостому випуску. А на сцені «Україна має талант» Ліза продемонструвала свої професійні вміння гімнастки. Крутикова в ефектному червоному костюмі здивувала суддів шоу трюками на підвішеному кільці і отримала три «так»!

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

Більше на тему: Вероніка Хістова — хендстендинг на «Україна має талант»-2021

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.