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Єлизавета Крутікова — повітряна гімнастика на «Україна має талант»-2021

06.11.2021

6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Єлизавети Крутікової просто зараз!

Єлизавета Крутікова дивувала мільйони українців повітряною гімнастикою. В 11 сезоні романтичного реаліті «Холостяк» вона була однією з претенденток на серце Михайла Заливака, але залишила проєкт у шостому випуску. А на сцені «Україна має талант» Ліза продемонструвала свої професійні вміння гімнастки. Крутикова в ефектному червоному костюмі здивувала суддів шоу трюками на підвішеному кільці і отримала три «так»!

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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