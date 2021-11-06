6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Ольги Лящук просто зараз!

Ольга Лящук просто шокувала суддів своїм виступом. Дівчина стала першою українкою, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Вона займається стронгменом! У цьому силовому виді спорту треба зрушувати з місця літаки, перетягувати колеса вантажівок, переносити в руках вагу від 190 кг. Лящук ― справжня стронгвумен, яка на сцені проєкту підносила суддів на руках, встановлювала рекорди і давила стегнами… кавуни! Дівчина на «Україна має талант» встановила одразу два всеукраїнських рекорди! «227 кг протягнути за 10 секунд ― це неймовірна сила! Це круто, коли українці стають у світі номер один! Звичайно, у вас три “так”!» ― сказав Сергій Притула.

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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