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Ольга Лящук ― стронгвумен на «Україна має талант»-2021

06.11.2021

6 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Ольги Лящук прямо сейчас!

Ольга Лящук просто шокировала судей своим выступлением. Девушка стала первой украинкой, попавшей в Книгу рекордов Гиннесса. Она занимается стронгменом! В этом силовом виде спорта нужно сдвигать с места самолеты, перетаскивать колеса грузовиков, переносить в руках вес от 190 кг. Лящук ― настоящая стронгвумен, которая на сцене проекта поднимала судей на руках, устанавливала рекорды и давила бедрами… арбузы! Девушка на «Україна має талант» установила сразу два всеукраинских рекорда! «227 кг протянуть за 10 секунд ― это невероятная сила! Это круто, когда украинцы становятся в мире номер один! Конечно, у вас три “да”!» ― сказал Сергей Притула.

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

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