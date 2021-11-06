6 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Елизаветы Крутиковой прямо сейчас!

Елизавета Крутикова удивляла миллионы украинцев воздушной гимнастикой. В 11 сезоне романтического реалити «Холостяк» она являлась одной из претенденток на сердце Михаила Заливако, но покинула проект в шестом выпуске. А на сцене «Україна має талант» Лиза продемонстрировала свои профессиональные умения гимнастки. Крутикова в эффектном красном костюме удивила судей шоу трюками на подвешенном кольце и получила три «да»!

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