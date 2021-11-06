6 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 14 учасників зі всього світу! Дивіться номер Mind2mind просто зараз!

Подружжя Марина та Джеймс ― дует Mind2mind. Вона ― українка з Дніпра, він ― британець. А зустрілися вони в рейсі і тепер разом мешкають у Дубаї. У всьому світі Марину та Джеймса знають як пару менталістів. Менталізм ― це вид мистецтва, в якому артисти на публіці здійснюють психологічні експерименти з елементами телепатії, ясновидіння, телекінезу, а також гіпнозу.

Марина і Джеймс щороку виступають на Формулі-1 в Дубаї, були учасниками «Британія має талант». Вони об’їздили пів світу, але в Україну приїхали зі своїм талантом уперше. Для перформансу менталістів на сцені «Україна має талант» судді дістали абсолютно випадкові речі зі своїх кишень та сумок, щоб Марина спробувала вгадати річ та описати її. А Сергій Притула настільки увійшов в кураж, що навіть дав прочитати номер своєї картки… «Знаєте, я просто в ступорі, тому що ви для мене люди взагалі з іншої галактики! Я просто вражена!» ― сказала Ксенія Мішина і натиснула Золоту кнопку!

Голосуйте за улюбленого учасника і беріть участь у розіграші крутих призів!

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