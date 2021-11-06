6 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 14 участников со всего мира! Смотрите номер Mind2mind прямо сейчас!

Супруги Марина и Джеймс ― дуэт Mind2mind. Она ― украинка из Днепра, он ― британец. А встретились они в рейсе и теперь живут в Дубае. Во всем мире Марину и Джеймса знают как пару менталистов. Ментализм ― это вид искусства, в котором артисты на публике осуществляют психологические эксперименты с элементами телепатии, ясновидения, телекинеза, а также гипноза.

Марина и Джеймс ежегодно выступают на Формуле-1 в Дубае, были участниками «Британия имеет талант». Они объездили полмира, но в Украину приехали со своим талантом впервые. Для перформанса менталистов на сцене «Україна має талант» судьи извлекли совершенно случайные вещи из своих карманов и сумок, чтобы Марина попыталась угадать вещь и описать ее. А Сергей Притула настолько вошел в кураж, что даже дал прочесть номер своей карточки… «Знаете, я просто в ступоре, потому что вы для меня люди вообще из другой галактики! Я просто поражена!» ― сказала Ксения Мишина и нажала Золотую кнопку!

Голосуйте за любимого участника и участвуйте в розыгрыше крутых призов!

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