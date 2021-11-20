20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер IN TEAM просто зараз!

Вуличні танцівники з колективу IN TEAM презентували на сцені легендарного шоу запальний брейк-данс. До цього їхнім талантом можна було насолодитися в Одесі на Дерибасівській. «Мене так качав ваш виступ! Я просто починав свої танці з брейк-дансу, вулиці. І протирав голову в зимніх шапках, і трюки крутив. Це було потужно!» ― прокоментував виступ учасників Женя Кот.

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