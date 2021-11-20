20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер IN TEAM прямо сейчас!

Уличные танцовщики из коллектива IN TEAM представили на сцене легендарного шоу зажигательный брейк-данс. До этого их талантом можно было насладиться в Одессе на Дерибасовской. «Меня так качало ваше выступление! Я просто начинал свои танцы с брейк-данса, улицы. И протирал голову в зимних шапках, и трюки вертел. Это было мощно!» ― прокомментировал выступление участников Женя Кот.

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