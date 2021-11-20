20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Юлії та Ольги Мосієнко просто зараз!

Юлія та Ольга Мосієнко заінтригували суддів складними підтримками та неймовірною схожістю в повітряній гімнастиці. «Дівчата, це було так красиво! Ви мене заворожили! Я хотів з вами літати! Я тільки про одне шкодую, що поки в нас немає такого цирку, на кшталт Дю Солей, щоб ми могли робити тут найкращі шоу країни. Я щось обов’язково придумаю!» ― сказав Женя Кот.

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