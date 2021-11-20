20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Анастасії Поліщук просто зараз!

Маленька Анастасія Поліщук запалила сцену легендарного шоу хіп-хопом. «Я хочу тебе привітати, сказати, що ти ― велика молодчинка! Ти так по-дорослому тримаєшся на цій сцені в 10 років! Не переживаєш і не збиваєшся. Не зупиняйся! Розвивай свій талант! За тобою ― велике майбутнє! Від мене ― тільки “так”», ― сказав учасниці Жан Беленюк.

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