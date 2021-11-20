20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Владислава Ярового просто зараз!

Владислав Яровий із Запоріжжя прийшов на шоу для того, щоб на очах у всієї країни встановити світовий рекорд: жонгляж палаючою 50-кілограмовою гирею із заплющеними очима. І йому це вдалося! Він підкинув палаючу гирю цілих 33 рази! «Владе, це було неймовірно! Навіть вогонь не витримав твоєї швидкості! Це справді той рекорд, який заслуговує на всесвітнє визнання! У вас чотири “так”!» ― сказав Жан Беленюк.

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