20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Владислава Ярового прямо сейчас!

Владислав Яровой из Запорожья пришел на шоу для того, чтобы на глазах всей страны установить мировой рекорд: жонгляж горящей 50-килограммовой гирей с закрытыми глазами. И ему это удалось! Он подбросил горящую гирю целых 33 раза! «Влад, это было невероятно! Даже огонь не выдержал твою скорость! Это действительно тот рекорд, который заслуживает всемирного признания! У вас четыре “да”!» ― сказал Жан Беленюк.

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