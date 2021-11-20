20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Анастасии Полищук прямо сейчас!

Маленькая Анастасия Полищук зажгла сцену легендарного шоу хип-хопом. «Я хочу тебя поздравить, сказать, что ты ― большая молодец! Ты так по-взрослому держишься на этой сцене в 10 лет! Не переживаешь и не сбиваешься. Не останавливайся! Развивай свой талант! За тобой ― большое будущее!» От меня ― только “да”», ― сказал участнице Жан Беленюк.

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