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Анастасия Полищук ― хореография на «Україна має талант»-2021

20.11.2021

20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Анастасии Полищук прямо сейчас!

Маленькая Анастасия Полищук зажгла сцену легендарного шоу хип-хопом. «Я хочу тебя поздравить, сказать, что ты ― большая молодец! Ты так по-взрослому держишься на этой сцене в 10 лет! Не переживаешь и не сбиваешься. Не останавливайся! Развивай свой талант! За тобой ― большое будущее!» От меня ― только “да”», ― сказал участнице Жан Беленюк.

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