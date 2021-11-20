20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Ильи Фрунзы прямо сейчас!

Фокусник Илья Фрунза не удивил судей новизной своих трюков, поэтому Сергей Притула нажал красную кнопку. «Мы это уже это видели и не раз. На этой сцене были гораздо лучшие фокусники и менталисты. Извините, но это точно не путь в финал», ― сказал Сергей Притула.

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