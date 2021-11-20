20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Іллі Фрунзе просто зараз!

Фокусник Ілля Фрунза не здивував суддів новизною своїх трюків, тому Сергій Притула натиснув червону кнопку. «Ми це все вже бачили і не раз. На цій сцені були набагато кращі фокусники і менталісти. Вибачте, але це точно не шлях до фіналу», ― сказав Сергій Притула.

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