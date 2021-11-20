20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Юлии и Ольги Мосиенко прямо сейчас!

Юлия и Ольга Мосиенко заинтриговали судей сложными поддержками и невероятной схожестью в воздушной гимнастике. «Девочки, это было так красиво! Вы меня заворожили! Я хотел с вами летать! Я только об одном сожалею, что пока у нас нет такого цирка, как Дю Солей, чтобы мы могли делать здесь лучшие шоу страны. Я что-то обязательно придумаю!» ― сказал Женя Кот.

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