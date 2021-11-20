20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Марии Палаженко прямо сейчас!

Мария Палаженко из Николаева покорила судей своим необычным рокерским голосом. «Маша, в твоем голосе была такая невероятная сила и энергетический заряд! Он еще в первые секунды нашу четверку взволновал! Сюрприз ваш точно удался! Я могу сказать вам только “да”!» ― прокомментировал Жан Беленюк.

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