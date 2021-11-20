Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Мария Палаженко ― вокал на «Україна має талант»-2021

20.11.2021

20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Марии Палаженко прямо сейчас!

Мария Палаженко из Николаева покорила судей своим необычным рокерским голосом. «Маша, в твоем голосе была такая невероятная сила и энергетический заряд! Он еще в первые секунды нашу четверку взволновал! Сюрприз ваш точно удался! Я могу сказать вам только “да”!» ― прокомментировал Жан Беленюк.

Больше по теме: Золотая кнопка и рэп-учительница: что было в третьем выпуске шоу «Україна має талант»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.