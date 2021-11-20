20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Марії Палаженко просто зараз!

Марія Палаженко з Миколаєва підкорила суддів своїм незвичним рокерським голосом. «Машо, у твоєму голосі була така неймовірна сила і енергетичний заряд! Він ще в перші секунди нашу четвірку збентежив! Сюрприз ваш точно вдався! Я можу сказати вам тільки “так”!» ― прокоментував Жан Беленюк.

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