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Марія Палаженко — вокал на «Україна має талант»-2021

20.11.2021

20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Марії Палаженко просто зараз!

Марія Палаженко з Миколаєва підкорила суддів своїм незвичним рокерським голосом. «Машо, у твоєму голосі була така неймовірна сила і енергетичний заряд! Він ще в перші секунди нашу четвірку збентежив! Сюрприз ваш точно вдався! Я можу сказати вам тільки “так”!» ― прокоментував Жан Беленюк.

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