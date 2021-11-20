20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Сави Богорада просто зараз!

Сава Богорад показав свій особливий талант ― віртуозну гру на електрогітарі. «Вас не тільки приємно слухати, те, як ви граєте, а й приємно дивитися на вас, як ви це переживаєте. Мені здається, що всередині ви такий же потужний, як ваша гра на гітарі!» ― сказав Женя Кот.

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