20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Саввы Богорада прямо сейчас!

Савва Богорад показал свой особый талант ― виртуозную игру на электрогитаре. «Вас не только приятно слушать, то, как вы играете, но и приятно смотреть на вас, как вы это переживаете. Мне кажется, что внутри вы такой же мощный, как и ваша игра на гитаре!» ― сказал Женя Кот.

Больше по теме: Золотая кнопка и рэп-учительница: что было в третьем выпуске шоу «Україна має талант»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.