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Савва Богорад  ―  игра на электрогитаре на «Україна має талант»-2021

20.11.2021

20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Саввы Богорада  прямо сейчас!

Савва Богорад показал свой особый талант ― виртуозную игру на электрогитаре. «Вас не только приятно слушать, то, как вы играете, но и приятно смотреть на вас, как вы это переживаете. Мне кажется, что внутри вы такой же мощный, как и ваша игра на гитаре!» ― сказал Женя Кот.

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