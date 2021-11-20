20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Антона Васалатія просто зараз!

Антон Васалатий з Козятина ― багаторазовий представник Вінницької області на всеукраїнських змаганнях з усного рахунку. Хлопець має у своїй колекції багато медалей та грамот з найрізноманітніших олімпіад. Він продемонстрував суддям свій талант усного рахунку, який вразив усіх. За лаштунками Антона навіть прозвали «Людина-калькулятор». «Я радий вашій появі тут, на сцені шоу, тому що я підозрюю, що це може стати дуже хорошим поштовхом для тисяч хлопців та дівчат по всій Україні вірити в свої сили! У вас 4 “так”!» ― прокоментував виступ маленького генія Сергій Притула.

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