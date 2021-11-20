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Антон Васалатий ― устный счет на «Україна має талант»-2021

20.11.2021

20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Антона Васалатия прямо сейчас!

Антон Васалатий из Казатина ― многократный представитель Винницкой области на всеукраинских соревнованиях по устному счету. Парень имеет в своей коллекции много медалей и грамот с самых разных олимпиад. Он продемонстрировал свой талант устного счета, который поразил всех. За кулисами Антона даже прозвали «Человек-калькулятор». «Я рад вашему появлению здесь, на сцене шоу, потому что я подозреваю, что это может стать очень хорошим толчком для тысяч ребят по всей Украине верить в свои силы! У вас 4 “да”!» ― прокомментировал выступление маленького гения Сергей Притула.

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