Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Роман Лісовий — вокал на «Україна має талант»-2021

20.11.2021

20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Романа Лісового просто зараз!

Вокаліст в образі Елвіса Преслі  Роман Лісовий приїхав з Ізраїлю і вразив суддів схожістю з відомим артистом. «Ви відірвалися, кайфонули і дали нам змогу теж кайфонути! Ну, особисто мені дуже все сподобалося, спасибі вам!» ― сказала Ксенія Мішина. Однак через не зовсім чистий вокал інші судді шоу не змогли пропустити Романа в наступний етап проєкту. 

Більше на тему: Золота кнопка і реп-учителька: що було в третьому випуску шоу «Україна має талант»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.