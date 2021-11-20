20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Романа Лісового просто зараз!

Вокаліст в образі Елвіса Преслі Роман Лісовий приїхав з Ізраїлю і вразив суддів схожістю з відомим артистом. «Ви відірвалися, кайфонули і дали нам змогу теж кайфонути! Ну, особисто мені дуже все сподобалося, спасибі вам!» ― сказала Ксенія Мішина. Однак через не зовсім чистий вокал інші судді шоу не змогли пропустити Романа в наступний етап проєкту.

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