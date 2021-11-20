20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Дмитра Мацьопи просто зараз!

Дмитро Мацьопа підкорив глядачів неймовірною силою голосу ― власним вокалом. «Я відчував натхнення від вашого співу. Мені було приємно вас чути. Хоча очі у вас бігали по сцені, ви хвилювалися. Однак сьогодні ви виступили добре!» ― прокоментував Женя Кот.

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