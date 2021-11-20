20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Дмитрия Мацепы прямо сейчас!

Дмитрий Мацепа покорил зрителей невероятной силой голоса ― собственным вокалом. «Я чувствовал вдохновение от вашего пения. Мне было приятно слышать вас. Хотя глаза у вас бегали по сцене, вы волновались. Однако сегодня вы выступили хорошо!» ― прокомментировал выступление участника Женя Кот.

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