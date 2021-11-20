20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Юлії Каверіної просто зараз!

Юлія Каверіна виступала останньою. На сцені шоу вона продемонструвала запальний тверк. «Дивлячись на вас, я теж захотіла займатися тверком! Це було жіночно, спокусливо та дуже потужно! У вас 4 “так”!» ― не стримала захвату Ксенія Мішина.

Більше на тему: Золота кнопка і реп-учителька: що було в третьому випуску шоу «Україна має талант»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.