20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Олексія Малого та Джулії Макарової просто зараз!

Дует A&J ― Олексій Малий та Джулія Макарова ― підкорювали глядачів шоу повітряною гімнастикою. Одразу після неймовірного номеру гімнасти на своїх зубах піднімали над сценою Жана Беленюка, Женю Кота та Ксенію Мішину. «Авжеж, я шокований тим, що тільки що побачив. Це було неймовірно! Звичайно, у вас 4 “так”!» ― прокоментував виступ Жан Беленюк.

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