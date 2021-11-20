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A&J (Олексій Малий та Джулія Макарова) — повітряна гімнастика на «Україна має талант»-2021

20.11.2021

20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер  Олексія Малого та Джулії Макарової просто зараз!

 Дует A&J ― Олексій Малий та Джулія Макарова ― підкорювали глядачів шоу повітряною гімнастикою. Одразу після неймовірного номеру гімнасти на своїх зубах піднімали над сценою Жана Беленюка, Женю Кота та Ксенію Мішину. «Авжеж, я шокований тим, що тільки що побачив. Це було неймовірно! Звичайно, у вас 4 “так”!» ― прокоментував виступ Жан Беленюк. 

Більше на тему: Золота кнопка і реп-учителька: що було в третьому випуску шоу «Україна має талант»

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