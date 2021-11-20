20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Алексея Малого и Джулии Макаровой прямо сейчас!

Дуэт A&J ― Алексей Малый и Джулия Макарова ― покоряли зрителей шоу воздушной гимнастикой. Сразу после поразительного номера гимнасты на своих зубах поднимали над сценой Жана Беленюка, Женю Кота и Ксению Мишину. «Да, я шокирован тем, что только что увидел. Это было потрясающе! Конечно, у вас 4 “да”!» ― прокомментировал выступление Жан Беленюк.

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