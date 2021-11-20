20 ноября состоялся показ пятого выпуска лучших шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список участников, прошедших дальше, от 20.11.2021.

IN TEAM. Уличные танцовщики из Одессы представили на сцене легендарного шоу зажигательный брейк-данс. A&J ― Алексей Малый и Джулия Макарова. Дуэт покорял зрителей шоу воздушной гимнастикой. Сразу после поразительного номера гимнасты на своих зубах поднимали над сценой Жана Беленюка, Женю Кота и Ксению Мишину. Владислав Яровой. Силач из Запорожья на сцене шоу установил мировой рекорд: он 33 раза подбросил горящую 50-килограммовую гирю с закрытыми глазами! Мария Палаженко. Певица из Николаева покорила судей своим необычным рокерским голосом. Юлия и Ольга Мосиенко. Воздушные гимнастки заинтриговали судей сложными поддержками и невероятным сходством. Антон Васалатий. Маленький гений из Казатина поразил судей своими способностями в устном счете. Анастасия Полищук. Маленькая девочка зажгла сцену легендарного шоу хип-хопом. Александра Лемиш. Воздушная гимнастка на цепях заворожила всех своим сверхсложным выступлением. Богдана Ткаченко. Девочка поражала судей эквилибристикой и установила на сцене шоу мировой рекорд.

10.Савва Богорад. Музыкант покорял сцену легендарного шоу виртуозной игрой на электрогитаре.

Дмитрий Мацепа. Исполнитель шокировал страну невероятным вокальным талантом. Юлия Каверина. Хореограф продемонстрировала на проекте зажигательный тверк.

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