«Україна має талант»: список прошедших участников от 20.11.2021
20.11.2021
20 ноября состоялся показ пятого выпуска лучших шоу талантов «Україна має талант». Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников! Кто прошел в следующий этап проекта «Україна має талант»-2021? Смотрите список участников, прошедших дальше, от 20.11.2021.
- IN TEAM. Уличные танцовщики из Одессы представили на сцене легендарного шоу зажигательный брейк-данс.
- A&J ― Алексей Малый и Джулия Макарова. Дуэт покорял зрителей шоу воздушной гимнастикой. Сразу после поразительного номера гимнасты на своих зубах поднимали над сценой Жана Беленюка, Женю Кота и Ксению Мишину.
- Владислав Яровой. Силач из Запорожья на сцене шоу установил мировой рекорд: он 33 раза подбросил горящую 50-килограммовую гирю с закрытыми глазами!
- Мария Палаженко. Певица из Николаева покорила судей своим необычным рокерским голосом.
- Юлия и Ольга Мосиенко. Воздушные гимнастки заинтриговали судей сложными поддержками и невероятным сходством.
- Антон Васалатий. Маленький гений из Казатина поразил судей своими способностями в устном счете.
- Анастасия Полищук. Маленькая девочка зажгла сцену легендарного шоу хип-хопом.
- Александра Лемиш. Воздушная гимнастка на цепях заворожила всех своим сверхсложным выступлением.
- Богдана Ткаченко. Девочка поражала судей эквилибристикой и установила на сцене шоу мировой рекорд.
10.Савва Богорад. Музыкант покорял сцену легендарного шоу виртуозной игрой на электрогитаре.
- Дмитрий Мацепа. Исполнитель шокировал страну невероятным вокальным талантом.
- Юлия Каверина. Хореограф продемонстрировала на проекте зажигательный тверк.
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