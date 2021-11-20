20 листопада відбувся показ п’ятого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників! Хто пройшов у наступний етап проєкту «Україна має талант»-2021? Дивіться список учасників, які пройшли далі, від 20.11.2021.

IN TEAM. Вуличні танцівники з Одеси презентували на сцені легендарного шоу запальний брейк-данс. A&J ― Олексій Малий та Джулія Макарова. Дует підкорював глядачів шоу повітряною гімнастикою. Одразу після неймовірного номеру гімнасти на своїх зубах піднімали над сценою Жана Беленюка, Женю Кота та Ксенію Мішину. Владислав Яровий. Силач із Запоріжжя на сцені шоу встановив світовий рекорд: він 33 рази підкинув палаючу 50-кілограмову гирю із заплющеними очима! Марія Палаженко. Співачка з Миколаєва підкорила суддів своїм незвичним рокерським голосом. Юлія та Ольга Мосієнко. Повітряні гімнастки заінтригували суддів складними підтримками та неймовірною схожістю. Антон Васалатій. Маленький геній з Козятину вразив суддів своїми здібностями в усному рахунку. Анастасія Поліщук. Маленька дівчинка запалила сцену легендарного шоу хіп-хопом. Олександра Леміш. Повітряна гімнастка на ланцюгах заворожила всіх своїм надскладним виступом. Богдана Ткаченко. Дівчинка вражала суддів еквілібристикою і встановила на сцені шоу світовий рекорд. Сава Богорад. Музикант підкорював сцену легендарного шоу віртуозною грою на електрогітарі. Дмитро Мацьопа. Виконавець приголомшив країну неймовірним вокальним талантом. Юлія Каверіна. Хореографиня продемонструвала на проєкті запальний тверк.

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