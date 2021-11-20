20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Юлии Кавериной прямо сейчас!

Юлия Каверина выступала последней. На сцене шоу она продемонстрировала зажигательный тверк. «Смотря на вас, я тоже захотела заниматься тверком! Это было женственно, обольстительно и очень мощно! У вас 4 “да”!» ― не сдержала восхищения Ксения Мишина.

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