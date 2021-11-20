20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Романа Лисового прямо сейчас!

Вокалист в образе Элвиса Пресли Роман Лисовой приехал из Израиля и поразил судей сходством с известным артистом. «Вы оторвались, кайфанули, и дали нам возможность тоже кайфануть! Ну, лично мне очень все понравилось, спасибо вам!» ― сказала Ксения Мишина. Однако из-за не совсем чистого вокала другие судьи шоу не смогли пропустить Романа в следующий этап проекта.

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