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Что было в пятом выпуске «Україна має талант»: фотоподборка

22.11.2021

20 ноября в 19.00 состоялся показ пятого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». К судейской тройке проекта присоединился четвертый приглашенный звездный судья ― известный украинский спортсмен, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр в Токио 2020, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, многократный чемпион мира и Европы Жан Беленюк.

Как прошел пятый эфир легендарного шоу? Смотрите фотоподборку нового выпуска «Україна має талант» прямо сейчас!

Больше по теме: Сергей Притула: о судейском составе на «Україна має талант», участниках шоу и собственных талантах

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