20 листопада о 19:00 відбувся показ п’ятого випуску найкращого шоу талантів «Україна має талант». До суддівської трійки проєкту приєднався четвертий запрошений зірковий суддя ― відомий український спортсмен, борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо 2020, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, багаторазовий чемпіон світу та Європи Жан Беленюк.

Першими учасниками п’ятого випуску стали вуличні танцівники ― колектив IN TEAM. Вони презентували на сцені легендарного шоу запальний брейкданс. До цього їхнім талантом можна було насолодитися в Одесі на Дерибасівській. «Мене так качав ваш виступ! Я просто починав свої танці з брейкдансу, вулиці. І протирав голову в зимніх шапках, і трюки крутив. Це було потужно!» ― прокоментував виступ учасників Женя Кот.

Дует A&J ― Олексій Малий та Джулія Макарова ― підкорювали глядачів шоу повітряною гімнастикою. Одразу після неймовірного номеру гімнасти на своїх зубах піднімали над сценою Жана Беленюка, Женю Кота та Ксенію Мішину. «Авжеж, я шокований тим, що тільки що побачив. Це було неймовірно! Звичайно, у вас 4 “так”!» ― сказав Жан Беленюк.

Владислав Яровий із Запоріжжя прийшов на шоу для того, щоб на очах у всієї країни встановити світовий рекорд: жонгляж палаючою 50-кілограмовою гирею із заплющеними очима. І йому це вдалося! Він підкинув палаючу гирю цілих 33 рази! «Владе, це було неймовірно! Навіть вогонь не витримав твоєї швидкості! Це справді той рекорд, який заслуговує на всесвітнє визнання! У вас чотири “так”!» ― прокоментував виступ олімпійський чемпіон.

Марія Палаженко з Миколаєва підкорила суддів своїм незвичним рокерським голосом. «Машо, у твоєму голосі була така неймовірна сила і енергетичний заряд! Він ще в перші секунди нашу четвірку збентежив! Сюрприз ваш точно вдався! Я можу сказати вам тільки “так”!» ― прокоментував Жан Беленюк.

Світлові балерини з колективу Ilumilad використали технологічну фішку у своєму виступі ― пачки, які світяться в темряві. Номер був ефектний, однак до техніки виконання в суддів виникли запитання. «Побачити такий неймовірний блиск на сцені ― це незвично і сміливо. Але якщо судити ваш танець і техніку танцювальних елементів, то мене взагалі не зачепило. Тому від мене ― ні!» ― зазначила Ксенія Мішина.

А от Юлія та Ольга Мосієнко заінтригували суддів складними підтримками та неймовірною схожістю в повітряній гімнастиці. «Дівчата, це було так красиво! Ви мене заворожили! Я хотів з вами літати! Я тільки шкодую про одне, що поки в нас немає такого цирку, на кшталт Дю Солей, щоб ми могли робити тут найкращі шоу країни. Я щось обов’язково придумаю!» ― сказав Женя Кот і пропустив дівчат у наступний етап шоу.

Антон Васалатій з Козятина ― багаторазовий представник Вінницької області на всеукраїнських змаганнях з усного рахунку. Хлопець має у своїй колекції багато медалей та грамот з найрізноманітніших олімпіад. Він продемонстрував суддям свій талант усного рахунку, який вразив усіх. За лаштунками Антона навіть прозвали «Людина-калькулятор». «Я радий вашій появі тут, на сцені шоу, тому що я підозрюю, що це може стати дуже хорошим поштовхом для тисяч хлопців та дівчат по всій Україні вірити у свої сили! У вас 4 “так”!» ― прокоментував виступ маленького генія Сергій Притула.

Вокаліст в образі Елвіса Преслі Роман Лісовий приїхав з Ізраїлю і вразив суддів схожістю з відомим артистом. «Ви відірвалися, кайфонули і дали нам змогу теж кайфонути! Ну, особисто мені дуже все сподобалося, спасибі вам!» ― сказала Ксенія Мішина. Однак через не зовсім чистий вокал інші судді шоу не змогли пропустити Романа в наступний етап проєкту.

Богдана Ткаченко дивувала суддів технікою еквілібру. Дівчинка на сцені шоу поставила світовий рекорд! Трюк сестер Росс, який з 1944 року нікому не вдавалося повторити, маленька Богдана на сцені «Україна має талант» продемонструвала 16 разів за одну хвилину! «Окрім світового рекорду, у тебе є 4 “так” від нас! Ти не проходиш далі, а прямо пролітаєш!» ― оцінив виступ маленької еквілібристки Сергій Притула.

Сава Богорад показав свій особливий талант ― віртуозну гру на електрогітарі. «Вас не тільки приємно слухати, те, як ви граєте, а й приємно дивитися на вас, як ви це переживаєте. Мені здається, що всередині ви такий же потужний, як ваша гра на гітарі!» ― сказав Женя Кот.

Маленька Анастасія Поліщук запалила сцену легендарного шоу хіп-хопом. «Я хочу тебе привітати, сказати, що ти ― велика молодчинка! Ти так по-дорослому тримаєшся на цій сцені в 10 років! Не переживаєш і не збиваєшся. Не зупиняйся! Розвивай свій талант! За тобою ― велике майбутнє! Від мене ― тільки “так”», ― сказав учасниці Жан Беленюк.

Дмитро Мацьопа підкорив глядачів неймовірною силою голосу ― власним вокалом. «Я відчував натхнення від вашого співу. Мені було приємно вас чути. Хоча очі у вас бігали по сцені, ви хвилювалися. Однак сьогодні ви виступили добре!» ― прокоментував Женя Кот

Повітряна гімнастка на ланцюгах Олександра Леміш заворожила всіх своїм виступом. «Ви працюєте в надскладному жанрі. Коли займаєшся на стрічках і робиш петлю, натираются великі мозолі. Болять кисті, пальці та руки. І я не знаю, які в тебе сталеві кістки, аби виконувати такі трюки! Ти молодець, величезна розумничка! У тебе ― величезне майбутнє! Тільки “так”!» ― сказав Женя Кот.

Фокусник Ілля Фрунза не здивував суддів новизною своїх трюків, тому Сергій Притула натиснув червону кнопку. «Ми це все вже бачили і не раз. На цій сцені були набагато кращі фокусники і менталісти. Вибачте, але це точно не шлях до фінал», ― сказав Сергій Притула.

Юлія Каверіна виступала останньою. На сцені шоу вона продемонструвала запальний тверк. «Дивлячись на вас, я теж захотіла займатися тверком! Це було жіночно, спокусливо та дуже потужно! У вас 4 “так”!» ― не стримала захвату Ксенія Мішина.

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