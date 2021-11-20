20 ноября в 19.00 состоялся показ пятого выпуска лучшего шоу талантов «Україна має талант». К судейской тройке проекта присоединился четвертый приглашенный звездный судья ― известный украинский спортсмен, борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр в Токио 2020, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, многократный чемпион мира и Европы Жан Беленюк.

Первыми участниками пятого выпуска стали уличные танцовщики ― коллектив IN TEAM. Они представили на сцене легендарного шоу зажигательный брейк-данс. До этого их талантом можно было насладиться в Одессе на Дерибасовской. «Меня так качало ваше выступление! Я просто начинал свои танцы с брейк-данса, улицы. И протирал голову в зимних шапках, и трюки вертел. Это было мощно!» ― прокомментировал выступление участников Женя Кот.

Дуэт A&J ― Алексей Малый и Джулия Макарова ― покоряли зрителей шоу воздушной гимнастикой. Сразу после поразительного номера гимнасты на своих зубах поднимали над сценой Жана Беленюка, Женю Кота и Ксению Мишину. «Да, я шокирован тем, что только что увидел. Это было потрясающе! Конечно, у вас 4 “да”!» ― прокомментировал выступление Жан Беленюк.

Владислав Яровой из Запорожья пришел на шоу для того, чтобы на глазах всей страны установить мировой рекорд: жонгляж горящей 50-килограммовой гирей с закрытыми глазами. И ему это удалось! Он подбросил горящую гирю целых 33 раза! «Влад, это было невероятно! Даже огонь не выдержал твою скорость! Это действительно тот рекорд, который заслуживает всемирного признания! У вас четыре “да”!» ― сказал Жан Беленюк.

Мария Палаженко из Николаева покорила судей своим необычным рокерским голосом. «Маша, в твоем голосе была такая невероятная сила и энергетический заряд! Он еще в первые секунды нашу четверку взволновал! Сюрприз ваш точно удался! Я могу сказать вам только “да”!» – прокомментировал олимпийский чемпион.

Световые балерины из коллектива Ilumilad использовали технологическую фишку в своем выступлении ― светящиеся в темноте пачки. Номер выглядел эффектно, однако к технике исполнения у судей были вопросы. «Увидеть такой невероятный блеск на сцене ― это необычно и смело. Но если судить ваш танец и технику танцевальных элементов, то меня вообще не зацепило. Поэтому от меня ― нет!» ― отметила Ксения Мишина.

А вот Юлия и Ольга Мосиенко заинтриговали судей сложными поддержками и невероятной схожестью в воздушной гимнастике. «Девочки, это было так красиво! Вы меня заворожили! Я хотел с вами летать! Я только об одном сожалею, что пока у нас нет такого цирка, как Дю Солей, чтобы мы могли делать здесь лучшие шоу страны. Я что-то обязательно придумаю!» ― сказал Женя Кот и пропустил девушек в следующий этап шоу.

Антон Васалатий из Казатина ― многократный представитель Винницкой области на всеукраинских соревнованиях по устному счету. Парень имеет в своей коллекции много медалей и грамот с самых разных олимпиад. Он продемонстрировал свой талант устного счета, который поразил всех. За кулисами Антона даже прозвали «Человек-калькулятор». «Я рад вашему появлению здесь, на сцене шоу, потому что я подозреваю, что это может стать очень хорошим толчком для тысяч ребят по всей Украине верить в свои силы! У вас 4 “да”!» ― прокомментировал выступление маленького гения Сергей Притула.

Вокалист в образе Элвиса Пресли Роман Лисовой приехал из Израиля и поразил судей сходством с известным артистом. «Вы оторвались, кайфанули и дали нам возможность тоже кайфануть! Ну, лично мне очень все понравилось, спасибо вам!» ― сказала Ксения Мишина. Однако из-за не совсем чистого вокала другие судьи шоу не смогли пропустить Романа в следующий этап проекта.

Богдана Ткаченко удивляла судей техникой эквилибра. Девочка на сцене шоу поставила мировой рекорд! Трюк сестер Росс, который с 1944 года никому не удавалось повторить, маленькая Богдана на сцене «Україна має талант» продемонстрировала 16 раз в одну минуту! «Кроме мирового рекорда, у тебя есть 4 “да” от нас! Ты не проходишь дальше, а прямо пролетаешь!» ― оценил выступление маленькой эквилибристки Сергей Притула.

Савва Богорад показал свой особый талант ― виртуозную игру на электрогитаре. «Вас не только приятно слушать, то, как вы играете, но и приятно смотреть на вас, как вы это переживаете. Мне кажется, что внутри вы такой же мощный, как и ваша игра на гитаре!» ― сказал Женя Кот.

Маленькая Анастасия Полищук зажгла сцену легендарного шоу хип-хопом. «Я хочу тебя поздравить, сказать, что ты ― большая молодец! Ты так по-взрослому держишься на этой сцене в 10 лет! Не переживаешь и не сбиваешься. Не останавливайся! Развивай свой талант! За тобой ― большое будущее! От меня ― только “да”», ― сказал участнице Жан Беленюк.

Дмитрий Мацепа покорил зрителей невероятной силой голоса ― собственным вокалом. «Я чувствовал вдохновение от вашего пения. Мне было приятно слышать вас. Хотя глаза у вас бегали по сцене, вы волновались. Однако сегодня вы выступили хорошо!» ― прокомментировал выступление участника Женя Кот.

Воздушная гимнастка на цепях Александра Лемиш заворожила всех своим выступлением. «Вы работаете в сверхсложном жанре. Когда занимаешься на лентах и ​​делаешь петлю, натираются большие мозоли. Болят кисти, пальцы и руки. И я не знаю, какие у тебя стальные кости, чтобы выполнять такие трюки! Ты молодец, огромная умничка! У тебя ― огромное будущее! Только “да”!» ― сказал Женя Кот.

Фокусник Илья Фрунза не удивил судей новизной своих трюков, поэтому Сергей Притула нажал красную кнопку. «Мы это уже видели и не раз. На этой сцене были гораздо лучшие фокусники и менталисты. Извините, но это точно не путь в финал» ― сказал Сергей Притула.

Юлия Каверина выступала последней. На сцене шоу она продемонстрировала зажигательный тверк. «Смотря на вас, я тоже захотела заниматься тверком! Это было женственно, обольстительно и очень мощно! У вас 4 “да”!» ― не сдержала восторга Ксения Мишина.

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