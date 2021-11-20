Александра Лемиш ― воздушная гимнастика на «Україна має талант»-2021
20.11.2021
20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Александры Лемиш прямо сейчас!
Воздушная гимнастка на цепях Александра Лемиш заворожила всех своим выступлением. «Вы работаете в сверхсложном жанре. Когда занимаешься на лентах и делаешь петлю, натираются большие мозоли. Болят кисти, пальцы и руки. И я не знаю, какие у тебя стальные кости, чтобы выполнять такие трюки! Ты молодец, огромная умничка! У тебя ― огромное будущее! Только да!» ― сказал Женя Кот.
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