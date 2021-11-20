20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Олександри Леміш просто зараз!

Повітряна гімнастка на ланцюгах Олександра Леміш заворожила всіх своїм виступом. «Ви працюєте в надскладному жанрі. Коли займаєшся на стрічках і робиш петлю, натираются великі мозолі. Болять кисті, пальці та руки. І я не знаю, які в тебе сталеві кістки, аби виконувати такі трюки! Ти молодець, величезна розумничка! У тебе ― величезне майбутнє! Тільки так!» ― сказав Женя Кот.

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