20 ноября состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 15 участников со всего мира! Смотрите номер Ilumilad прямо сейчас!

Световые балерины из коллектива Ilumilad использовали технологическую фишку в своем выступлении ― светящиеся в темноте пачки. Номер выглядел эффектно, однако к технике исполнения у судей были вопросы. «Увидеть такой невероятный блеск на сцене ― это необычно и смело. Но если судить ваш танец и технику танцевальных элементов, то меня вообще не зацепило. Поэтому от меня ― нет!» ― прокомментировала выступление Ксения Мишина.

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