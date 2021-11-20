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Ilumilad — балет на «Україна має талант»-2021

20.11.2021

20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Ilumilad просто зараз!

Світлові балерини з колективу Ilumilad використали технологічну фішку у своєму виступі ― пачки, які світяться в темряві. Номер був ефектний, однак до техніки виконання у суддів виникли запитання. «Побачити такий неймовірний блиск на сцені ― це незвично і сміливо. Але якщо судити ваш танець і техніку танцювальних елементів, то мене взагалі не зачепило. Тому від мене ― ні!» ― прокоментувала виступ Ксенія Мішина. 

Більше на тему: Золота кнопка і реп-учителька: що було в третьому випуску шоу «Україна має талант»

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