Ilumilad — балет на «Україна має талант»-2021
20.11.2021
20 листопада відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 15 учасників зі всього світу! Дивіться номер Ilumilad просто зараз!
Світлові балерини з колективу Ilumilad використали технологічну фішку у своєму виступі ― пачки, які світяться в темряві. Номер був ефектний, однак до техніки виконання у суддів виникли запитання. «Побачити такий неймовірний блиск на сцені ― це незвично і сміливо. Але якщо судити ваш танець і техніку танцювальних елементів, то мене взагалі не зачепило. Тому від мене ― ні!» ― прокоментувала виступ Ксенія Мішина.
Більше на тему: Золота кнопка і реп-учителька: що було в третьому випуску шоу «Україна має талант»
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvdGFsYW50IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=