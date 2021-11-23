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Судьи «Україна має талант» вошли в рейтинг самых влиятельных украинских деятелей культуры

23.11.2021

Судьи «Україна має талант» Ксения Мишина, Евгений Кот и Сергей Притула вошли в рейтинг самых влиятельных украинских деятелей культуры по версии fakty. В рейтинг также попали Холостячка Злата Огневич и звезды сериала «Крепостная».

Они собирают стадионы, снимают качественное кино и творят настоящее искусство. Но главное ― прославляют Украину за ее пределами. Факты ICTV.Life представили рейтинг деятелей, которые в 2021 году внесли весомый вклад в развитие украинской культуры. К формированию списка приобщились известные блогеры и лидеры мнений. Голосуйте и выбирайте лучших!

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