11 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников со всего мира! Смотрите номер Дмитрия Сивоконя прямо сейчас!

Дмитрий Сивоконь продемонстрировал публике игру на сопилке и битбокс. «То, что вы сейчас сделали на сцене, выбивается из ряда талантов, которые нам показывали в прошлых выпусках. Мы не совсем знаем, как мы можем вас оценивать, учитывая, что вы выступаете в довольно нетипичном жанре: сопилка, битбокс, это все… Мы не будем сейчас каждый отдельно рассказывать технические моменты, обсуждать ваше выступление, мы просто говорим, что у вас 4 “да”!» ― прокомментировал выступление музыканта Сергей Притула.

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