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Артем Галіс — вокал на «Україна має талант»-2021

11.12.2021

11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Артема Галіса просто зараз!

Артем Галіс вийшов на сцену легендарного проєкту з вокальним талантом. Він виконав складну оперну композицію. «Я чогось точно не очікувала такого прекрасного виконання! Можливо, зараз ви цього не усвідомлюєте, але через роки ви це згадаєте. Я ніколи не бачила таких душевних і чистих дітей, як ви. У вас неймовірний голос! І це так класно, що ви сьогодні до нас завітали!» ― прокоментувала виступ учасника Маша Єфросиніна.

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