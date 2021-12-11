11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Артема Галіса просто зараз!

Артем Галіс вийшов на сцену легендарного проєкту з вокальним талантом. Він виконав складну оперну композицію. «Я чогось точно не очікувала такого прекрасного виконання! Можливо, зараз ви цього не усвідомлюєте, але через роки ви це згадаєте. Я ніколи не бачила таких душевних і чистих дітей, як ви. У вас неймовірний голос! І це так класно, що ви сьогодні до нас завітали!» ― прокоментувала виступ учасника Маша Єфросиніна.

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