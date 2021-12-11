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Артём Галис ― вокал на «Україна має талант»-2021

11.12.2021

11 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников со всего мира! Смотрите номер Артёма Галиса прямо сейчас!

Артём Галис вышел на сцену легендарного проекта с вокальным талантом. Он исполнил сложную оперную композицию. «Я почему-то точно не ожидала такого прекрасного исполнения! Возможно, сейчас вы этого не осознаете, но через годы вы это вспомните. Я никогда не видела таких душевных и чистых детей, как вы. У вас невероятный голос! И это так классно, что вы сегодня к нам пришли!» ― прокомментировала выступление участника Маша Ефросинина.

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