11 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников со всего мира! Смотрите номер Артёма Галиса прямо сейчас!

Артём Галис вышел на сцену легендарного проекта с вокальным талантом. Он исполнил сложную оперную композицию. «Я почему-то точно не ожидала такого прекрасного исполнения! Возможно, сейчас вы этого не осознаете, но через годы вы это вспомните. Я никогда не видела таких душевных и чистых детей, как вы. У вас невероятный голос! И это так классно, что вы сегодня к нам пришли!» ― прокомментировала выступление участника Маша Ефросинина.

Больше по теме: Алексей Семенников ― шоу мыльных пузырей на «Україна має талант»-2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.