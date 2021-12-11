11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Дмитра Малахова просто зараз!

Дмитро Малахов продемонстрував технічний баланс на руках. «Ви підбадьорили одразу двох із чотирьох членів журі. Для мене вкрай важливо, коли я дивлюся виступи людей з вашого цеху, побачити таке, чого я ще не бачив раніше. Ви мене здивували, вам це справді вдалося! Останній ваш трюк з пальцями порвав нас на куски! У вас 4 “так”!» ― сказав Сергій Притула.

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