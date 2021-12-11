11 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников со всего мира! Смотрите номер Дмитрия Малахова прямо сейчас!

Дмитрий Малахов показал технический баланс на руках. «Вы ободрили сразу двух из четырех членов жюри. Для меня очень важно, когда я смотрю выступления людей из вашего цеха, увидеть такое, чего я еще не видел раньше. Вы меня удивили, вам это действительно удалось! Последний ваш трюк с пальцами порвал нас на куски! У вас 4 “да”!» ― сказал Сергей Притула.

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