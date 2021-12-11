Сьогодні, 11 грудня, відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант». Перед суддями виступили 13 учасників із різних куточків світу, та лише одному вдалося завоювати Золоту кнопку проєкту, а з нею ― квиток у фінал! Хто цей щасливчик? Читайте просто зараз!

Учасник легендарних проєктів на телеканалі СТБ «Танцюють всі» та «Україна має талант» Міша Макаров повернувся на улюблену сцену! 29-річний Михайло виступає в експериментальному стилі bone breaking. Він вивернув шию на очах у суддів і здивував глядачів своєю надприродною гнучкістю. На кастинг він прийшов з танцем шамана про боротьбу людини з внутрішнім «Я» і отримав не лише 4 суддівські «так», а й Золоту кнопку шоу! «Мішо, це було неймовірно! За моїм рішенням ти відразу потрапляєш у фінал! Браво!» ― сказав Женя Кот.

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