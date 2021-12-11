Хто отримав третю Золоту кнопку на шоу «Україна має талант»
11.12.2021
Сьогодні, 11 грудня, відбувся показ найкращого шоу талантів «Україна має талант». Перед суддями виступили 13 учасників із різних куточків світу, та лише одному вдалося завоювати Золоту кнопку проєкту, а з нею ― квиток у фінал! Хто цей щасливчик? Читайте просто зараз!
Учасник легендарних проєктів на телеканалі СТБ «Танцюють всі» та «Україна має талант» Міша Макаров повернувся на улюблену сцену! 29-річний Михайло виступає в експериментальному стилі bone breaking. Він вивернув шию на очах у суддів і здивував глядачів своєю надприродною гнучкістю. На кастинг він прийшов з танцем шамана про боротьбу людини з внутрішнім «Я» і отримав не лише 4 суддівські «так», а й Золоту кнопку шоу! «Мішо, це було неймовірно! За моїм рішенням ти відразу потрапляєш у фінал! Браво!» ― сказав Женя Кот.