Сегодня, 11 декабря, состоялся показ лучшего шоу талантов «Україна має талант». Перед судьями выступили 13 участников из разных уголков мира, но только одному удалось завоевать Золотую кнопку проекта, а с ней ― билет в финал! Кто этот счастливчик? Читайте прямо сейчас!

Участник легендарных проектов на телеканале СТБ «Танцуют все» и «Україна має талант» Миша Макаров вернулся на любимую сцену! 29-летний Миша выступает в экспериментальном стиле bone breaking. Он вывернул шею на глазах у судей и удивил зрителей своей сверхъестественной гибкостью. На кастинг он пришел с танцем шамана о борьбе человека с внутренним «Я» и получил не только 4 судейских «да», но и Золотую кнопку шоу! «Миша, это было невероятно! По моему решению ты сразу попадаешь в финал! Браво!» ― сказал Женя Кот.

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