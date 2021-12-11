Кто получил третью Золотую кнопку на шоу «Україна має талант»
11.12.2021
Сегодня, 11 декабря, состоялся показ лучшего шоу талантов «Україна має талант». Перед судьями выступили 13 участников из разных уголков мира, но только одному удалось завоевать Золотую кнопку проекта, а с ней ― билет в финал! Кто этот счастливчик? Читайте прямо сейчас!
Участник легендарных проектов на телеканале СТБ «Танцуют все» и «Україна має талант» Миша Макаров вернулся на любимую сцену! 29-летний Миша выступает в экспериментальном стиле bone breaking. Он вывернул шею на глазах у судей и удивил зрителей своей сверхъестественной гибкостью. На кастинг он пришел с танцем шамана о борьбе человека с внутренним «Я» и получил не только 4 судейских «да», но и Золотую кнопку шоу! «Миша, это было невероятно! По моему решению ты сразу попадаешь в финал! Браво!» ― сказал Женя Кот.