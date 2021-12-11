11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Міші Макарова просто зараз!

Учасник легендарних проєктів на телеканалі СТБ «Танцюють всі» та «Україна має талант» Міша Макаров повернувся на улюблену сцену! 29-річний Міша виступає в експериментальному стилі bone breaking. Він вивернув шию на очах у суддів і здивував глядачів своєю надприродною гнучкістю. На кастинг він прийшов з танцем шамана про боротьбу людини з внутрішнім «Я» та отримав не лише 4 суддівських «так», а й золоту кнопку! «Мішо, це було неймовірно! За моїм рішенням ти одразу потрапляєш у фінал! Браво!» ― сказав Женя Кот.

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