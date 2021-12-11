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Миша Макаров ― танец на «Україна має талант»-2021

11.12.2021

11 декабря состоялся показ шоу талантов «Україна має талант»-2021. Зрителей телеканала СТБ своими способностями и умениями удивляли 13 участников со всего мира! Смотрите номер Миши Макарова прямо сейчас!


Участник легендарных проектов на телеканале СТБ «Танцуют все» и «Україна має талант» Миша Макаров вернулся на любимую сцену! 29-летний Миша выступает в экспериментальном стиле bone breaking. Он вывернул шею на глазах у судей и удивил зрителей своей сверхъестественной гибкостью. На кастинг он пришел с танцем шамана о борьбе человека с внутренним «Я» и получил не только 4 судейских «да», но и золотую кнопку! «Миша, это было невероятно! По моему решению ты сразу попадаешь в финал! Браво!» ― прокомментировал Женя Кот.

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