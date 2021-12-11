11 грудня відбувся показ шоу талантів «Україна має талант»-2021. Глядачів телеканалу СТБ своїми здібностями та вміннями дивували 13 учасників зі всього світу! Дивіться номер Альони та Олексія Ткаченків просто зараз!

Альона та Олексій Ткаченки вразили всю країну своїм прекрасним виступом на пілоні. Жінка втратила зір, але не втратила своєї мрії про сцену. І чоловік став її надійною опорою, адже не лише навчився складного танцю заради неї, а й сам готує дружину до виступів. «Коли ви вийшли на сцену, відверто кажучи, я ні на що не розраховував. Ну, двоє дорослих людей за 40 зараз покажуть якийсь талант. Найгірше, що я намагався вигнати зі своєї голови, що мені доведеться вас оцінювати з урахуванням того, що це буде через призму якогось жалю. Це те, що ви не любите і я не хочу відчувати. І я дуже радий, що ви влупили кілька таких складних елементів, що мої сумніви розлетілися в секунду! У вас сьогодні 4 “так”!» ― сказав Сергій Притула.

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